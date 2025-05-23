Демограф Ракша развеял миф о детях как обеспечении в старости

В эфире радио «Комсомольская правда» демограф Алексей Ракша обсудил, можно ли рассчитывать в старости жить за счет помощи детей.

По словам эксперта, в современном обществе уже не так однозначно, что дети будут заботиться о родителях в преклонном возрасте. Ракша подчеркнул, что надеяться на возвращение прежних устоев — все равно что пытаться превратить фарш обратно в кусок мяса.

«Время изменилось, люди стали другие, дети стали другие, отношения стали другие», — отметил он.

Демограф также добавил, что перспектива увеличения пенсии за счет количества детей не станет сильным стимулом для многодетности. По его мнению, слишком много неопределенности в экономической и социальной сферах, чтобы рассчитывать на пенсию как на гарантированный источник дохода в будущем.