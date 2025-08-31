Максимальную стоимость подарка для учителей озвучили в Госдуме

Депутат Буцкая: подарок учителю должен быть не дороже трех тысяч рублей

Учителю можно преподнести подарок стоимостью не дороже трех тысяч рублей. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Чтобы ни у кого не возникало вопросов, парламентарий посоветовала родителям фотографировать чеки или не выбрасывать их.

«В статье 575 Гражданского кодекса написано, что сотрудникам образовательных учреждений можно дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей», — заявила она.

Буцкая уточнила, что в качестве подарков подходят как цветы, так и различные необходимые для образовательного процесса материалы. Депутат добавила, что при хороших отношениях с учителем можно понять, что именно ему потребуется для работы с учащимися.

Ранее стало известно, что минимальную зарплату учителей в России предложили повысить до 112 тысяч рублей.