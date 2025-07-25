Минимальную зарплату врачей и учителей могут повысить до 112 тысяч рублей

Предложенная в Госдуме инициатива об увеличении минимальной заработной платы для врачей и учителей до 112 тысяч рублей направлена на привлечение большего количества специалистов в государственные учреждения и повышение престижа профессий. Об этом в разговоре с 360.ru заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

«Данные профессии востребованы чаще всего в государственной сфере, потому что мало кто из выпускников хочет пойти потом работать в госучреждения. В частных клиниках они могут зарабатывать 100-120 тысяч рублей, а в государственных — зарплата часто не превышает 40–50 тысяч», — пояснил он.

По словам эксперта, проблема нехватка врачей и учителей заключается в недостаточной оплате труда именно в государственной системе.

Мурадян также провел примерные расчеты потенциальных затрат на реализацию инициативы. По его оценкам, если повысить зарплаты только врачам с 50 до 112 тысяч рублей, это обойдется бюджету примерно в 415 миллиардов рублей в год.

Ранее в Госдуме призвали повысить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года.