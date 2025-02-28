Макаревич решил возродить «Смак»
Mash: иноагент Макаревич решил вновь снимать программу «Смак»
Музыкант Андрей Макаревич* решил возродить кулинарную программу «Смак». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По словам источника канала, лидер группы «Машины времени» нашел бизнес-партнера, который поможет ему запустить шоу в эфире. Для этого Макаревич* позвал одного из продюсеров «Рецепта на миллион» Павла Судакова, стоявшего у истоков шоу «Смак» в 90-х.
Последним ведущим программы был Иван Ургант, она закрылась в 2018-м. В какой именно стране Макаревич* хочет снимать и показывать «Смак», пока неизвестно.
Ранее представитель музыканта Антон Чернин заявил, что у него не осталось никаких активов или бизнес-интересов на территории России. В прошлом году ФНС закрыла компанию Макаревича* «Философия ненасилия»*, занимающуюся производством фильмов, рекламной и издательской продукции.
* Внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.