Майского жука назвали серьезным вредителем

Майский жук представляет серьезную опасть для растений. Об этом РИА «Новости» заявил заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП «Смоленский государственный университет», доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

Он отметил, что личинки майского жука могут уничтожить всю растительность на занимаемой площади, причем для этого достаточно 20 особей на квадратный метр.

По его словам, вредители развиваются под землей. Они являются всеядными и поедают корни как травянистых, так и древесных растений, поэтому пострадать могут многие плодовые и ягодные культуры. Специалист уточнил, что наибольшую опасность насекомые представляют для молодых посадок сосен в питомниках.

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