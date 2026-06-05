Садовод Воронова предупредила о вредителях, которые уничтожают молодой урожай

Если молодая рассада на грядках лежит на земле, словно срезанная ножницами, а почва испещрена извилистыми ходами, значит, на огороде завелась капустянка — так в народе называют медведку за ее любовь к сочным кочанам. По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, главная опасность этого всеядного вредителя заключается не столько в том, что он ест, сколько в том, как он это делает. Об этом сообщил MIR24.TV .

Прокладывая ходы на глубине 3–10 сантиметров, насекомое перегрызает все на своем пути. Внешне это проявляется в том, что растение внезапно вянет, а при попытке выдернуть его легко выходит из земли с обрубленным корнем. Кроме того, клубни картофеля, моркови и свеклы не просто подгрызаются — в них выедаются огромные уродливые полости, делающие урожай непригодным для хранения, а молодые томаты, перцы и капуста могут быть и вовсе не съедены, а просто «вытолкнуты» из почвы, когда медведка роет тоннель прямо под лункой.

Это крупное насекомое длиной до пяти-шести сантиметров из отряда прямокрылых идеально приспособлено для жизни под землей. Взрослые особи имеют крылья и могут перелетать на небольшие расстояния, хорошо плавают, но большую часть жизни проводят в темноте, предпочитая влажные и богатые перегноем почвы.

Многие дачники недоумевают, как вредитель попал на ухоженный участок. На самом деле существует несколько путей миграции: наиболее вероятный сценарий — это «троянский конь» в навозной куче, так как яйца и личинки медведки часто зимуют в свежем коровьем или конском навозе. Также в период размножения (май–июнь) взрослые особи совершают ночные миграционные полеты и могут прилететь от соседей, особенно если их участок заброшен. Кроме того, личинки и взрослые насекомые хорошо плавают, поэтому их может занести с потоком талых вод или они могут самостоятельно прорыть многометровые тоннели в поисках пищи.