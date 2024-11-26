Картофельный союз: цены на корнеплод могут зафиксировать в РФ
Картофель — социально значимый продукт, стоимость которого не может расти больше, чем показатель инфляции. С начала текущего года товар подорожал уже на 75%, сообщил «Абзац».
Как рассказала глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, цены на корнеплод для супермаркетов и поставщиков должны зафиксировать в ближайшее время.
«Со стороны Федеральной антимонопольной службы формулировки должны быть одобрены. В целом ФАС уже кивнула», — отметила представитель организации.
Она также указала на другой вариант рыночного регулирования стоимости продукта. Речь идет о закреплении средней сезонной цены в агроконтрактах.
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