Челябинец выиграл более 600 млн рублей в лотерею | 360°

Интересное 10 мая 2024, 17:19 Челябинец выиграл более 600 млн рублей в лотерею Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в 607 млн руб. в лотерею РИА «Новости»

Читать 360 в

Житель Челябинской области 10 мая выиграл рекордный суперприз в 607 миллионов рублей в числовой лотерее «Спортлото». Об этом сообщило РИА «Новости».

В компании уточнили, что победитель купил билет за 250 рублей с помощью мобильного приложения. По правилам «Спортлото» участник должен был угадать все числа в двух полях билета.

Реклама

Челябинец выбрал 11, 13, 5, 2 в первом поле и 6, 17, 10, 3 — во втором. Теперь победителю придется приехать в Москву, чтобы оформить свой выигрыш.

В январе семья из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей. Счастливый лотерейный билет был подарком супруге на Новый год. Победители планируют потратить выигрыш на покупку квартиры, автомобиля и заграничное путешествие. Часть средств они пообещали направить на благотворительность.