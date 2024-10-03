Магнитные бури накроют Землю 3 октября и отступят лишь в воскресенье

Слабая магнитная буря класса G1 начнется на Земле поздно вечером 3 октября. А уже утром пятницы она станет сильной (класса G3) и продлится Об этом предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист подчеркнул, что сильные магнитные бури продлятся двое суток.

«Утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы», — уточнил он.

В воскресенье, по его словам, в геомагнитном поле еще сохранятся возмущения, но они уже будут слабыми. В спокойное состояние магнитосфера Земли вернется только в начале новой недели.

Также Леус напомнил о том, что магнитные бури способны провоцировать сбои в работе энергосистем, а также провоцировать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.