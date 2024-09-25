Россиянам назвали способ подготовки к геомагнитной буре

Очередная геомагнитная буря началась на Земле после вспышки на Солнце в среду, 25 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что возмущения станут не особо сильными и достигнут лишь класса G1. Семейный психолог и психотерапевт Любовь Калиновская в комментарии 360.ru отметила, что метеозависимым людям лучше заранее подготовиться к приходу бури и принять лекарство.

Она пояснила, что возмущение геомагнитного поля Земли сильно влияет на людей, поэтому в этот период важно уделять внимание своему самочувствию.

«У людей может заболеть голова, повысится артериальное давление. Поэтому нужно заранее провести профилактику, выпить какие-то таблетки», — заявила Калиновская.

Психолог подчеркнула, что геомагнитные бури оказывают сильное влияние на общее состояние и могут привести к повышенной тревожности или агрессивности, а также вызвать упадок сил, когда человек не может даже встать с кровати.

«Директора фирм и предприятий тоже должны об этом знать, что во время магнитных бурь персонал может стать немного вялым и усталым», — добавила собеседница 360.ru.

Участившиеся магнитные бури Калиновская объяснила циклом максимальной солнечной активности, когда происходит выброс коронарных масс, долетающих до Земли.

«Они разогревают атмосферу нашей планеты и происходит смена сезонов, когда в Африке выпадает снег, а в Новосибирске наступает жара в +40 градусов», — отметила психолог.

По ее словам, геомагнитные возмущения уже стали обыденностью, но они сильно влияют на биосферу нашей планеты и на самочувствие людей особенно пожилого возраста.

Ранее невролог Елена Мирошник заявила, что геомагнитные возмущения Земли влияют на уровень выработки гормонов мелатонина и серотонина, отвечающих за сон и настроение. Именно поэтому во время магнитных бурь многие люди жалуются на бессонницу, раздражительность и общий упадок сил.