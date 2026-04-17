Магнитная буря начнется в Центральной России в ближайшие 48 часов

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в ближайшие 48 часов в Центральной России. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие 48 часов проявит себя космическая погода. Из-за высокоскоростного солнечного ветра, прогнозируется магнитная буря средней интенсивности уровня G2», — уточнил он.

По словам синоптика, Земля медленно, но верно подходит к одному из самых активных геомагнитных периодов в году.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что с 17 по 31 апреля магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Ученые также спрогнозировали магнитную бурю 29 и 30 апреля.