Горящие спутники и магнитные бури. Насколько опасны вспышки на Солнце?
Врач Фишкин дал рекомендации метеозависимым в период магнитных бурь
Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку в 2025 году — класса X. Это уже вторая подобная за полтора месяца, но теперь ее балл достиг X2.7. Что значат такие астрономические явления, как они влияют на организм человека и кто в группе риска, разбирался 360.ru.
Как и почему происходят вспышки на Солнце
Это результат мощного выделения энергии в солнечной атмосфере, сопровождающегося выбросом электромагнитного излучения. Оно происходит в активных областях космического тела, связанных с солнечными пятнами, где сосредоточены сильные магнитные поля.
Пятна формируются в местах, где поля выходят из недр светила на поверхность. Там они могут «скручиваться» и накапливать энергию из-за движения плазмы и вращения нашей звезды.
Магнитные линии в активной области перестраиваются, высвобождая энергию в виде тепла, света и кинетической энергии частиц. Это и вызывает вспышку.
Такое случается чаще всего во время пиков 11-летнего солнечного цикла, когда количество солнечных пятен и активных областей достигает максимума.
«Ученые могут эмпирически наблюдать и устанавливать некоторые закономерности. Например, те же циклы. Но Солнце живет своей жизнью и не всегда этому подчиняется. Поэтому сейчас, в период активности звезды, ожидалось, что масштаб явлений пойдет на спад. А все происходит совсем наоборот», — рассказал 360.ru астрофизик Владимир Коваль.
Классификация солнечных вспышек
Явления делятся на пять основных классов, обозначаемых латинскими буквами: A, B, C, M, X. Каждый относится к интенсивности и оценивается в 10 раз мощнее предыдущей:
- А — самые слабые вспышки дают фоновый уровень излучения и почти не влияют на Землю;
- B — минимальное воздействие на радиосвязь и спутники;
- C — умеренные. Могут спровоцировать незначительные сбои в радиосвязи на высоких широтах;
- M — средние вспышки, способные вызывать временные перебои в радиосвязи и слабые геомагнитные возмущения;
- X — самые мощные. Достигают ≥ 10⁻⁵ в пиковом потоке рентгеновского излучения, становятся причиной сильных бурь, сбоев в радиосвязи, работе GPS и энергосистем и угрожают спутникам.
Как вспышки на Солнце влияют на Землю
По словам руководителя клуба путешествий «К звездам» популяризатора астрономии Ярослава Турилова, разница между вспышками 13 и 14 мая в том, что в первой частицы полетели в сторону от Земли. От второй потенциально возможно возникновение полярного сияния.
С ним солидарен Владимир Коваль. Он отметил, что вспышка доходит до Земли мощным потоком заряженных частиц. Ученые смотрят, сможет ли он, и если да, то через сколько, пробить магнитную защиту планеты и деформировать поле.
«Поток называют солнечным ветром. Если он усиливается до ураганных значений, то пробивает магнитосферу. Тогда на Земле происходят неприятности наподобие геомагнитных бурь и полярных сияний, которые можно увидеть даже на юге», — отметил эксперт.
Это возможно только на уровнях M и X, когда эффект вызывает выброс корональной массы.
Возмущение поля начинают ощущать, как только частицы достигли расстояния 10 000 километров от Земли, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Начинают барахлить GPS и ГЛОНАСС, и с этим ничего не могут сделать. Чтобы другие приборы не выходили из строя, их заранее переводят в безопасный режим.
Влияние солнечных вспышек на спутники
Спутники также лучше переключить, чтобы потом не потерять. Атмосфера раздувается и, к примеру, за сутки из первой плотности может увеличиться до пятой.
Очень сильная вспышка на Солнце приведет к тому, что спутник может войти в атмосферу и попросту сгореть. Илон Маск уже потерял так несколько десятков изобретений.
Натан Эйсмонт
Всему виной — недостаточная оценка солнечной активности и ее воздействия. Аппараты запустили на слишком низкие высоты, в результате чего с ними пришлось расстаться.
Для кого опасны магнитные бури
- Наиболее уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертоники, страдающие аритмией, ишемической болезнью.
- Пожилые из-за отличия внутренних процессов и сниженной адаптации организма.
- Страдающие неврологическими и психическими расстройствами, мигренями, тревожностью.
- Нельзя не упомянуть беременных, которые особо чувствительны из-за колебаний гормонального фона.
- Также в зоне риска те, кто находится на очень большой высоте в самолетах.
Воздействие вспышек на Солнце на организм человека
«Бури повышают риск гипертонических кризов, инфарктов, инсультов по причине спазма сосудов и скачков давления для метеочувствительных людей. Усиливаются мигрени, головокружение, появляется слабость», — рассказал эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики предприниматель Роман Фишкин.
Нарушение работы эпифиза ведет как к бессоннице, так и к сонливости.
Повышаются тревожность и раздражительность из-за изменения выработки серотонина и мелатонина. Снижается концентрация, ухудшается память, человек становится рассеянным.
Когда ухудшается здоровье и как это предотвратить
«Симптомы возникают за один-два дня до бури по причине прихода солнечного ветра. Изменения самочувствия совпадают с прогнозами геомагнитной активности, поэтому за этим нужно следить. Состояние человека нормализуется через один-три дня после явления», — подчеркнул Фишкин.
Он порекомендовал контролировать давление, избегать стресса и физических нагрузок. Не забывать принимать назначенные врачом препараты.