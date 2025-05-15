Горящие спутники и магнитные бури. Насколько опасны вспышки на Солнце?

Врач Фишкин дал рекомендации метеозависимым в период магнитных бурь

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку в 2025 году — класса X. Это уже вторая подобная за полтора месяца, но теперь ее балл достиг X2.7. Что значат такие астрономические явления, как они влияют на организм человека и кто в группе риска, разбирался 360.ru.

Как и почему происходят вспышки на Солнце

Это результат мощного выделения энергии в солнечной атмосфере, сопровождающегося выбросом электромагнитного излучения. Оно происходит в активных областях космического тела, связанных с солнечными пятнами, где сосредоточены сильные магнитные поля.

Пятна формируются в местах, где поля выходят из недр светила на поверхность. Там они могут «скручиваться» и накапливать энергию из-за движения плазмы и вращения нашей звезды.

Магнитные линии в активной области перестраиваются, высвобождая энергию в виде тепла, света и кинетической энергии частиц. Это и вызывает вспышку.

Такое случается чаще всего во время пиков 11-летнего солнечного цикла, когда количество солнечных пятен и активных областей достигает максимума.

Cfoto/Keystone Press Agency
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

«Ученые могут эмпирически наблюдать и устанавливать некоторые закономерности. Например, те же циклы. Но Солнце живет своей жизнью и не всегда этому подчиняется. Поэтому сейчас, в период активности звезды, ожидалось, что масштаб явлений пойдет на спад. А все происходит совсем наоборот», — рассказал 360.ru астрофизик Владимир Коваль.

Классификация солнечных вспышек

Явления делятся на пять основных классов, обозначаемых латинскими буквами: A, B, C, M, X. Каждый относится к интенсивности и оценивается в 10 раз мощнее предыдущей:

Victor Lisitsyn/Global Look Press
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com

Как вспышки на Солнце влияют на Землю

По словам руководителя клуба путешествий «К звездам» популяризатора астрономии Ярослава Турилова, разница между вспышками 13 и 14 мая в том, что в первой частицы полетели в сторону от Земли. От второй потенциально возможно возникновение полярного сияния.

С ним солидарен Владимир Коваль. Он отметил, что вспышка доходит до Земли мощным потоком заряженных частиц. Ученые смотрят, сможет ли он, и если да, то через сколько, пробить магнитную защиту планеты и деформировать поле.

«Поток называют солнечным ветром. Если он усиливается до ураганных значений, то пробивает магнитосферу. Тогда на Земле происходят неприятности наподобие геомагнитных бурь и полярных сияний, которые можно увидеть даже на юге», — отметил эксперт.

Это возможно только на уровнях M и X, когда эффект вызывает выброс корональной массы.

IMAGO/EHL Media/Tim Meyer
Фото: IMAGO/EHL Media/Tim Meyer/www.globallookpress.com

Возмущение поля начинают ощущать, как только частицы достигли расстояния 10 000 километров от Земли, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Начинают барахлить GPS и ГЛОНАСС, и с этим ничего не могут сделать. Чтобы другие приборы не выходили из строя, их заранее переводят в безопасный режим.

Влияние солнечных вспышек на спутники

Спутники также лучше переключить, чтобы потом не потерять. Атмосфера раздувается и, к примеру, за сутки из первой плотности может увеличиться до пятой.

Очень сильная вспышка на Солнце приведет к тому, что спутник может войти в атмосферу и попросту сгореть. Илон Маск уже потерял так несколько десятков изобретений.

Натан Эйсмонт

Всему виной — недостаточная оценка солнечной активности и ее воздействия. Аппараты запустили на слишком низкие высоты, в результате чего с ними пришлось расстаться.

SpaceX/via Globallookpress.com
Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Для кого опасны магнитные бури

  1. Наиболее уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертоники, страдающие аритмией, ишемической болезнью.
  2. Пожилые из-за отличия внутренних процессов и сниженной адаптации организма.
  3. Страдающие неврологическими и психическими расстройствами, мигренями, тревожностью.
  4. Нельзя не упомянуть беременных, которые особо чувствительны из-за колебаний гормонального фона.
  5. Также в зоне риска те, кто находится на очень большой высоте в самолетах.

Воздействие вспышек на Солнце на организм человека

«Бури повышают риск гипертонических кризов, инфарктов, инсультов по причине спазма сосудов и скачков давления для метеочувствительных людей. Усиливаются мигрени, головокружение, появляется слабость», — рассказал эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики предприниматель Роман Фишкин.

IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/www.globallookpress.com

Нарушение работы эпифиза ведет как к бессоннице, так и к сонливости.

Повышаются тревожность и раздражительность из-за изменения выработки серотонина и мелатонина. Снижается концентрация, ухудшается память, человек становится рассеянным.

Когда ухудшается здоровье и как это предотвратить

«Симптомы возникают за один-два дня до бури по причине прихода солнечного ветра. Изменения самочувствия совпадают с прогнозами геомагнитной активности, поэтому за этим нужно следить. Состояние человека нормализуется через один-три дня после явления», — подчеркнул Фишкин.

Он порекомендовал контролировать давление, избегать стресса и физических нагрузок. Не забывать принимать назначенные врачом препараты.

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