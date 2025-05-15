Сегодня 01:37 Горящие спутники и магнитные бури. Насколько опасны вспышки на Солнце? Врач Фишкин дал рекомендации метеозависимым в период магнитных бурь 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку в 2025 году — класса X. Это уже вторая подобная за полтора месяца, но теперь ее балл достиг X2.7. Что значат такие астрономические явления, как они влияют на организм человека и кто в группе риска, разбирался 360.ru.

Как и почему происходят вспышки на Солнце Это результат мощного выделения энергии в солнечной атмосфере, сопровождающегося выбросом электромагнитного излучения. Оно происходит в активных областях космического тела, связанных с солнечными пятнами, где сосредоточены сильные магнитные поля. Пятна формируются в местах, где поля выходят из недр светила на поверхность. Там они могут «скручиваться» и накапливать энергию из-за движения плазмы и вращения нашей звезды. Магнитные линии в активной области перестраиваются, высвобождая энергию в виде тепла, света и кинетической энергии частиц. Это и вызывает вспышку. Такое случается чаще всего во время пиков 11-летнего солнечного цикла, когда количество солнечных пятен и активных областей достигает максимума.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Ученые могут эмпирически наблюдать и устанавливать некоторые закономерности. Например, те же циклы. Но Солнце живет своей жизнью и не всегда этому подчиняется. Поэтому сейчас, в период активности звезды, ожидалось, что масштаб явлений пойдет на спад. А все происходит совсем наоборот», — рассказал 360.ru астрофизик Владимир Коваль. Классификация солнечных вспышек Явления делятся на пять основных классов, обозначаемых латинскими буквами: A, B, C, M, X. Каждый относится к интенсивности и оценивается в 10 раз мощнее предыдущей: А — самые слабые вспышки дают фоновый уровень излучения и почти не влияют на Землю;

B — минимальное воздействие на радиосвязь и спутники;

C — умеренные. Могут спровоцировать незначительные сбои в радиосвязи на высоких широтах;

M — средние вспышки, способные вызывать временные перебои в радиосвязи и слабые геомагнитные возмущения;

X — самые мощные. Достигают ≥ 10⁻⁵ в пиковом потоке рентгеновского излучения, становятся причиной сильных бурь, сбоев в радиосвязи, работе GPS и энергосистем и угрожают спутникам.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как вспышки на Солнце влияют на Землю По словам руководителя клуба путешествий «К звездам» популяризатора астрономии Ярослава Турилова, разница между вспышками 13 и 14 мая в том, что в первой частицы полетели в сторону от Земли. От второй потенциально возможно возникновение полярного сияния. С ним солидарен Владимир Коваль. Он отметил, что вспышка доходит до Земли мощным потоком заряженных частиц. Ученые смотрят, сможет ли он, и если да, то через сколько, пробить магнитную защиту планеты и деформировать поле. «Поток называют солнечным ветром. Если он усиливается до ураганных значений, то пробивает магнитосферу. Тогда на Земле происходят неприятности наподобие геомагнитных бурь и полярных сияний, которые можно увидеть даже на юге», — отметил эксперт. Это возможно только на уровнях M и X, когда эффект вызывает выброс корональной массы.

Фото: IMAGO/EHL Media/Tim Meyer / www.globallookpress.com

Возмущение поля начинают ощущать, как только частицы достигли расстояния 10 000 километров от Земли, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Начинают барахлить GPS и ГЛОНАСС, и с этим ничего не могут сделать. Чтобы другие приборы не выходили из строя, их заранее переводят в безопасный режим. Влияние солнечных вспышек на спутники Спутники также лучше переключить, чтобы потом не потерять. Атмосфера раздувается и, к примеру, за сутки из первой плотности может увеличиться до пятой.

Очень сильная вспышка на Солнце приведет к тому, что спутник может войти в атмосферу и попросту сгореть. Илон Маск уже потерял так несколько десятков изобретений. Натан Эйсмонт

Всему виной — недостаточная оценка солнечной активности и ее воздействия. Аппараты запустили на слишком низкие высоты, в результате чего с ними пришлось расстаться.

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Для кого опасны магнитные бури Наиболее уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертоники, страдающие аритмией, ишемической болезнью. Пожилые из-за отличия внутренних процессов и сниженной адаптации организма. Страдающие неврологическими и психическими расстройствами, мигренями, тревожностью. Нельзя не упомянуть беременных, которые особо чувствительны из-за колебаний гормонального фона. Также в зоне риска те, кто находится на очень большой высоте в самолетах. Воздействие вспышек на Солнце на организм человека «Бури повышают риск гипертонических кризов, инфарктов, инсультов по причине спазма сосудов и скачков давления для метеочувствительных людей. Усиливаются мигрени, головокружение, появляется слабость», — рассказал эксперт в сфере здравоохранения врач общей практики предприниматель Роман Фишкин.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Нарушение работы эпифиза ведет как к бессоннице, так и к сонливости. Повышаются тревожность и раздражительность из-за изменения выработки серотонина и мелатонина. Снижается концентрация, ухудшается память, человек становится рассеянным. Когда ухудшается здоровье и как это предотвратить «Симптомы возникают за один-два дня до бури по причине прихода солнечного ветра. Изменения самочувствия совпадают с прогнозами геомагнитной активности, поэтому за этим нужно следить. Состояние человека нормализуется через один-три дня после явления», — подчеркнул Фишкин. Он порекомендовал контролировать давление, избегать стресса и физических нагрузок. Не забывать принимать назначенные врачом препараты.