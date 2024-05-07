Магистр Поташев поддержал инициативу учредить День математика в России | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:24 Магистр Поташев поддержал инициативу учредить День математика в России

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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился учредить День математика в России в день рождения Николая Ивановича Лобачевского — 1 декабря. Эту инициативу поддержал магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, выдающиеся российские ученые давно заслуживают своего профессионального праздника. В его преддверии можно устраивать торжественные церемонии и вручать математикам премии за научные достижения.

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Отмечается, что сейчас День математика празднуют 1 апреля, однако он не имеет официального статуса.