Магическую пропаганду предложили запретить в России

В России следует запретить магическую пропаганду, в том числе такие шоу как «Битва экстрасенсов». Об этом 360.ru заявил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

Он объяснил, что этот шаг поможет защитить общество: он укрепит национальное самосознание и повысит уровень критического мышления граждан.

«Шоу, подобные „Битве экстрасенсов“, формируют у зрителей некритическое восприятие реальности. Люди начинают воспринимать магические явления, экстрасенсорику и другие псевдонаучные концепции как научно обоснованные или реально действующие механизмы», — отметил эксперт.

По его словам, из-за снижения уровня критического мышления люди перестают анализировать информацию и становятся подверженными различным манипуляциям. Политолог также увидел негативное влияние магической пропаганды на научную отрасль. Молодежи следует ориентироваться на разработку и использование передовых технологий, а не на веру в магию, подчеркнул он.

Ярошенко добавил, что пропаганда экстрасенсорики также наносит экономический ущерб стране, так как на доверчивых людях наживаются шарлатаны.

«Люди начинают искать решение своих проблем не через работу, обучение и обдуманные действия, а через обращение к „чудесам“. Это формирует пассивное общество, склонное к ожиданию помощи извне, а не к активным действиям», — добавил собеседник 360.ru.

По его мнению, магическая пропаганда представляет серьезную угрозу для страны: она подрывает веру граждан в государственные институты, а также в ценности труда, ответственности и честности, которые являются ключевыми для построения здорового общества.

«Запрет магической пропаганды и подобных шоу стал бы шагом к популяризации научных знаний, повышению уровня образования и осознанности граждан», — пояснил политолог.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить рекламу магических услуг в СМИ. Нарушителей будет ждать административное наказание и штраф.