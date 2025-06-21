Лукашенко отреагировал на смерть Талызиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера .

Лукашенко упомянул, что созданные актрисой художественные образы покоряли поклонников искренностью и глубиной чувств.

«Творчество Валентины Илларионовны на театральной сцене и в кинематографе вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — отмечается в сообщении.

За свою творческую карьеру Талызина получила 40 ведущих театральных ролей и воплотила более 100 кинообразов. Среди других ее важных достижений — ордена Почета, Дружбы, а также «За заслуги перед Отечеством IV степени».

О смерти 90-летней артистки стало известно сегодня. Ее близкий друг, медиаменеджер, издатель и продюсер Владек Дарман рассказал о прощании и предположительной дате похорон.