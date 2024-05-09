Лукашенко отдал куртку ветерану ВОВ на параде Победы в Москве | 360°

Общество 09 мая 2024, 22:44 Лукашенко отдал куртку ветерану ВОВ на параде Победы в Москве РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал куртку 101-летней женщине-ветерану Великой Отечественной войны, которая воевала под Барановичами. Он сидел рядом с ней, сообщил Sputnik.

Лукашенко заявил журналистам, что это нормальное поведение для мужчины. Кроме того, пожилая женщина воевала в Белоруссии, под Барановичами.

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«Она подстрелила немца и взяла его в плен, притащила. Спасли много людей деревни и так далее», — заявил президент.

Белорусский лидер сидел рядом с ветераном на трибуне во время парада в Москве. По его словам, он его узнала и рассказала свою историю. При этом на улице ощутимо похолодало, сидящих на трибуне продувало, поэтому ему повезло, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев привез ему в подарок куртку, а то он «наверное, околел бы».

Сидящая рядом с ним ветеран, заметил Лукашенко, то сидела, то подскакивала, поэтому он и постарался ее утеплить, чтобы не замерзла. По его словам, он «одел ей куртку, застегнул, усадил».

Ранее Лукашенко восхитился организацией парада Победы в Москве, отметив, что Россия показала свою мощь, и никто так не умеет организовывать подобные мероприятия.