«Утро в халате» с Ариной Ростовской на 360: когда выходит шоу, о чем оно | 360°

Общество 07 мая 2024, 18:34 Лучшие рецепты и звездные гости. «360» запустил шоу «Утро в халате» с Ариной Ростовской Сын Газманова и Даша Дошик стали гостями шоу «Утро в халате» с Ариной Ростовской

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Телеканал «360» запустил новый проект «Утро в халате» с Ариной Ростовской. Выходить шоу будет каждое воскресенье в 10:00. Любители необычных рецептов и разговоров по душам со звездами уже оценили выпуски с Родионом Газмановым и Дашей Дошик.

Выпуск с сыном Олега Газманова вышел в конце апреля. Родион и Арина приготовили вафли из тыквы с сыром маскарпоне, ягодами и щепоткой бальзамика. Газманов-младший поделился историями о своем знаменитом отце, отмене концертов и самой первой любви.

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«Помню, первый раз я был влюблен в первом или втором классе, наверное. Девочка вообще не была во мне заинтересована. И я очень сильно страдал. Мы с ней учились в одном классе, в какой-то момент я подошел к ней, сказал, что я ее люблю, она сказала: „Ну и молодец“, — рассказал артист. — Так я впервые познакомился с разочарованием в любви. И это, кстати, нашло отражение в моих песнях. Ведь я очень много пишу о том, как где-то что-то не получилось».

Вместе с Дашей Дошик ведущая готовила не просто вкусный, но и действительно полезный завтрак.

«Знаю, что ты не любишь кашу, но я выбрала именно ее, чтобы доказать тебе, что она может быть, во-первых, вкусной, во-вторых, красивой, а в третьих, возможно, ты после этого полюбишь ее», — сказала Арина, начиная беседу с гостьей.

Кашу готовили из риса, молока, орехов макадамия, фрикасе из хурмы, сыра маскарпоне и кедровых орешков. Украсили блюдо ягодами голубики.

За готовкой Даша рассказала о карьере певицы и пранке, который она устроила для своей мамы.