В ближайшем будущем в многоэтажках, подключенных к газовому оборудованию, появятся приборы для предотвращения утечек — газоанализаторы. Инициативу уже поддержал Минстрой, но и в ней есть ложка дегтя, рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко в Telegram-канале .

Установка таких приборов поможет жителям не бояться взрывов из-за того, что кто-то из соседей забыл выключить плиту или в чьей-то квартире сломался котел, объяснил парламентарий.

«Но даже в этой бочке меда есть ложка дегтя. Вероятно, из-за необходимости обслуживать это оборудование, суммы в ежемесячных платежках у жильцов многоэтажек вырастут. Мы все понимаем, что для некоторых категорий граждан даже незначительное повышение стоимости коммунальных услуг будет ощутимым ударом по карману», — написал депутат.

Чтобы установка газоанализаторов не обернулась для людей очередной денежной проблемой, следует ввести дополнительную льготу для пенсионеров и инвалидов в виде выплат на установку приборов, рассказал Аксененко в беседе с Ura.ru. Также Минстрой должен предоставить субсидию на оплату взносов за капремонт.

Накануне взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. Перед этим в одной из квартир вспыхнул пожар.