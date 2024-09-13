«Ложка дегтя». Россиянам рассказали, когда закончится лето

Лето продлится почти до конца сентября. Такое прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 360.ru.

«Лето продержится еще как минимум 10 суток и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября. Ложкой дегтя в бочке летнего меда станут слабые и средние магнитные бури», — рассказал он.

Магнитосферу Земли продолжит штормить, отметил синоптик. В четверг, 12 сентября, началась магнитная буря, которая продолжается до сих пор. Прошедшей ночью состояние геомагнитного поля менялось от умеренной до слабой магнитной бури классов G2–G1.

«В такой ситуации на территории нашей страны наблюдались обширные северные сияния, южная граница которых опускалась южнее 52 градуса северной широты, в Воронежскую область. В настоящее время на Земле продолжается слабая магнитная буря класса G1», — уточнил Тишковец.

По обновленным прогнозам, быстрого завершения нестабильных процессов в магнитосфере Земли можно не ждать. В течение дня вероятны магнитные бури слабой и умеренной интенсивности.

«В воскресенье геомагнитное поле ожидается слабо возмущенным, и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние», — добавил синоптик.

В Москве установлен третий температурный рекорд. Как уточнил Тишковец, прошедшей ночью воздух прогрелся до +20 градусов — это на 12 градусов выше сентябрьской нормы.