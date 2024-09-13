Погода в ночь на 13 сентября в Москве побила тепловой рекорд

В Москве установлен третий температурный рекорд, воздух минувшей ночью прогрелся до +20 градусов, что на 12 градусов выше нормы сентября. Об этом в комментарии 360.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве составила: в Тушино +19,5, Строгино +20,1, на Балчуге +20,8, на базовой столичной метеостанции ВДНХ +19,2», — уточнил эксперт.

По словам синоптика, такая температура воздуха соответствует африканским показателям. При этом он предупредил, что последующие ночи будут более прохладными, температура воздуха составит +10…+15 градусов.

«В условиях солнечной и сухой погоды после полудня воздух прогреется до +26…+28, в Подмосковье +24…+29. Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было +27,4. Температура воды в озерах и реках Подмосковья от +13 до +20», — добавил Тишковец.

Лето, по его прогнозу, продержится еще как минимум 10 суток и свои позиции осени уступит лишь в заключительной пентаде сентября.