Лондонский аэропорт Хитроу сообщил об усранении техпроблем с регистрацией

В лондонском аэропорту Хитроу продолжаются работы по устранению технических неполадок в системе регистрации пассажиров, которую поставляет компания Collins Aerospace. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC .

Вместе с авиакомпаниями удалось сохранить выполнение большинства рейсов, однако восстановление системы еще продолжается. Пассажирам по-прежнему рекомендуют приезжать в аэропорт заранее: за три часа до вылета дальнемагистральных рейсов и за два часа — внутренних.

После кибератаки аэропорт Брюсселя отменил и перенаправил 44 рейса. В субботу брюссельский аэропорт объявил об отмене половины рейсов на воскресенье из-за масштабной кибератаки. Проблема до сих пор не решена.