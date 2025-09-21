После кибератаки аэропорт Брюсселя отменил и перенаправил 44 рейса

Международный аэропорт Брюсселя в воскресенье утром отменил или перенаправил 44 рейса из запланированных 257. Об этом заявили в пресс-службе администрации воздушной гавани.

«На данный момент из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг 38 рейсов отменены и шесть перенаправлены», — указывается в заявлении.

В субботу брюссельский аэропорт объявил об отмене половины рейсов на воскресенье из-за масштабной кибератаки. Проблема до сих пор не решена.

В аэропорту предупредили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут продлиться и в понедельник. Для ускорения процесса привлекли весь доступный персонал, чтобы вручную провести регистрацию и посадку.

В ночь с пятницы на субботу произошла кибератака на системы регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту Брюсселя. Атака затронула внешнего поставщика услуг, но системы самого аэропорта остались невредимыми.

Масштабная кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе. Из-за технического сбоя массово задерживали и отменяли рейсы в лондонском аэропорту Хитроу. Хакеры атаковали сервис-провайдера, чьи системы поддерживают работу множества европейских аэропортов.