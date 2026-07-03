Логопед Богородицкая предупредила о вреде гаджетов для развития речи у детей

Логопед-психолог Инна Богородицкая в беседе с «Известиями» заявила, что для обучения речи ребенку необходим целостный сенсорный опыт.

По ее словам, способность говорить формируется только при одновременном получении зрительной, слуховой, тактильной и эмоциональной информации, а также через взаимодействие с предметами и людьми.

Эксперт подчеркнула, что экран устройства предлагает лишь плоское изображение и обедняет этот опыт.

«Для формирования речи необходима сложная обработка информации от всех органов чувств, которую невозможно получить при пассивном потреблении контента», — пояснила педагог.

Кроме того, недостаток тактильного и двигательного опыта у детей, проводящих много времени с гаджетами, напрямую влияет на формирование нейронных связей и развитие мозга.