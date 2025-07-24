Люди жалуются. В России призвали запретить склады маркетплейсов в жилых домах

Расположенные в жилых домах склады маркетплейсов мешают жителям и нарушают их права. Об этом 360.ru заявил сенатор Олег Голов.

Он направил обращение в Роспотребнадзор с требованием выработать правила для размещения дарксторов. Сенатор уточнил, что жилые дома, особенно старой застройки, не предназначены под склады.

Из-за постоянной разгрузки товаров жильцы сталкиваются с загазованностью воздуха и другими проблемами. Сенатор подчеркнул, что получил множество жалоб от недовольных граждан.

«Поток автомобилей затрудняет въезд во дворы. Становится невозможно проехать», — добавил Голов.

По его словам, склады можно переместить в отдельно стоящие здания.

«Вопрос не в том, чтобы „кошмарить“ бизнес, ни в коем случае. Нужно найти золотую середину, чтобы и жителям было комфортно, и дарксторы продолжили бы работать», — уточнил он.

Ранее в России призвали запретить громко слушать музыку на даче без разрешения соседей. По мнению автора инициативы, это поможет соблюсти интересы собственников.