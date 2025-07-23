Депутат Малинкович предложил запретить слушать музыку на даче без разрешения соседей

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в интервью « Абзацу » выступил с инициативой о новом порядке прослушивания музыки на даче.

Депутат предложил обязать арендаторов дачных участков получать разрешение от соседей на прослушивание музыки на улице. По его мнению, такие меры помогут соблюсти интересы собственников.

«Владелец, заключая с арендаторами договор, должен указать в документе, что им предоставляются все услуги за вашу плату, но включать громкую музыку вы сможете, только если у вас на руках есть письменное разрешение от соседей», — пояснил Малинкович.

Чтобы участковые активнее реагировали на жалобы дачников, политик рекомендовал учитывать процент отработки таких обращений при начислении премий.