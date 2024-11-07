«Люди-кокосы». Сириец приехал в Россию и стал преподавателем

Уроженец сирийской Латакии Басем Атие переехал в Россию 10 лет назад, женился на русской и работает старшим преподавателем и научным исследователем в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом он рассказал в интервью RT .

По его словам, он приехал в Россию в 2014 году, чтобы обучаться в магистратуре УрФУ по программе «Политическая философия». Надолго оставаться в России не планировал. Все изменилось после того, как ему предложили стать преподавателем в вузе и заняться наукой.

Басем отметил, что до приезда в Россию он познакомился с ее политической историей, литературой и даже «русским салатом», как в Сирии называют салат оливье. Вскоре он познакомился со своей будущей женой, которая была студенткой международных отношений.

Басем рассказал, что уже побывал как минимум в 20 российских городах, где был очарован чистотой и добротой местных жителей, архитектурой и другими вещами.

По его словам, есть стереотип, что русские люди по натуре холодные, «сухари». Но здесь скорее вернее теория о персиковой и кокосовой культурах, где «люди-персики» только внешне мягкие и нежные, а внутри жесткие и черствые.

«В то время как люди-кокосы — это как раз русские: люди настоящие, искренние, честные и добросердечные по своей натуре», — сказал сириец.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что более трех тысяч иностранцев, участвующих в спецоперации, получили гражданство РФ в 2024 году.