Мода на аромаингаляторы может обернуться для молодежи тяжелыми последствиями, поэтому продажу опасных устройств следует тщательно контролировать. Об этом 360.ru заявил врач-пульмонолог Александр Пальман.

Он прокомментировал заявление Роспотребнадзора об опасности продающихся на маркетплейсах аромаингаляторов.

«Совершать насилие над природой — это такая игра с богом в рулетку. Казино всегда выигрывает. В лучшем случае это какое-то время не вредит», — отметил специалист.

По его мнению, ингаляторы могут таить в себе такую же опасность, как и вейпы. Он подчеркнул, что производители данных устройств в погоне за заработком могут заливать внутрь психостимуляторы или «несертифицированную токсичную дрянь», которая будет травить любителей ингаляций. По его словам, зачастую на ингаляторах даже не указывают состав залитой внутрь смеси.

«Люди начнут поступать в реанимации с острыми тяжелыми поражениями легких, как это периодически [происходит] и с вейпом», — предположил врач.

Пальман объяснил, что содержимое аромаингаляторов может вызывать аллергию, итогом которой станет поражение легких.

«То может быть тяжелое повреждение легких, которое по своему формату очень похоже на тотальную или субтотальную двустороннюю пневмонию, только имеющее в своей основе не бактериальный или вирусный агент, а реакцию на вот такие вот вдыхаемые субстанции. А дальше скорая, реанимация, и как повезет», — подытожил пульмонолог.

Он добавил, что подростки часто не воспринимают всерьез предостережения о вреде для здоровья. Врач призвал подключить к социальной рекламе против аромаингаляторов популярных артистов и лидеров общественного мнения.

Ранее Роспотребнадзор выяснил, что содержащиеся в аромаингаляторах вещества негативно влияют на нервную и дыхательную системы, а также на почки и печень. После проверки ведомство приостановило действие деклараций на эти устройства.