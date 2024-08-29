«Недвусмысленный намек». Ресторан в Самаре обвинили в оскорблении чувств верующих

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить ресторан в Самаре на предмет оскорбления чувств верующих из-за названия и образа Богоматери в оформлении. Об этом он сообщил 360.ru.

«Узнал про этот перформанс из Сети и уже отправил обращение в Следственный комитет и прокуратуру на предмет оскорбления чувств верующих. Считаю, там недвусмысленный намек. Удивительно, что в наше время появляются люди, которые шутят на такие болезненные вещи», — сказал парламентарий.

Депутат выразил мнение, что владельцу заведения было необходимо разместить на стене заведения свой портрет, тогда бы название ресторана «стало более гармоничным».

Пресс-служба СК России сообщила, что глава ведомства Александр Быстрыкин запросил доклад по расследованию дела. Следователи ведут производство по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Ранее туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих в России.