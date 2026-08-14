Россиянин выиграл $1 млн в лотерее в Дубае после вещего сна семилетней давности

Российский моряк выиграл миллион долларов в Дубае, причем семь лет назад ему приснилось, что он сорвал куш в местной лотерее. Об этом сообщило эмиратское издание Khaleej Times.

Семь лет назад моряку приснилось, что он выиграл в дубайскую лотерею, но тогда он даже не знал, существует ли такая. Во время поиска информации в интернете он наткнулся на розыгрыш Dubai Duty Free Millennium Millionaire.

«Я начал покупать билеты несколько раз в год из-за этого сна. Это был очень четкий сон о том, что я выиграл», — сказал он.

Когда моряк выиграл и ему позвонили организаторы лотереи, то на звонок ответила его мать. Она решила, что ей звонят аферисты. Мужчина все же перезвонил и узнал, что выиграл миллион долларов.

По его словам, часть выигрыша он потратит на троих детей. Часть денег пойдет на благотворительность.

Ранее в Иркутской области многодетная мать выиграла три миллиона рублей, которые направит на досрочное погашение ипотеки.