Любимова, Эрнст и Безруков посетили премьеру «Трудно быть богом»

Министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, актеры Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Леонид Ярмольник посетили премьеру сериала «Трудно быть богом». Показ прошел 1 сентября в московском кинотеатре «Октябрь», сообщила «Российская газета».

Гостями мероприятия также стали режиссер Владимир Хотиненко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин и директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Сериал состоит из десяти серий, а его премьера состоится 3 сентября в онлайн-кинотеатре.

Сюжет переносит действие в далекое будущее. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар под видом аристократа дона Руматы Эсторского. Его задача — помогать ученым планеты, не вмешиваясь в естественный ход истории. Одновременно герой пытается найти своего отца, который исчез в Арканаре.

В сериале также сыграли Александар Радойичич, Никита Кологривый, Федор Лавров, Равшана Куркова, Виктор Добронравов и другие актеры.

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