Ливни и сильный ветер не помешали работе аэропорта в Сочи

Международный аэропорт Сочи в непогоду продолжил работу в штатном режиме

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Международный аэропорт Сочи продолжил работу в штатном режиме несмотря на сильные дожди и ветер. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«У нас все штатно», — информировал собеседник агентства.

Заявок от населения с жалобами на подтопления не поступало, добавили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Не было обращений и по поводу размытых дорог и оползней.

Сильные ливни прошли в Сочи в ночь на 29 мая. Осадки продолжились к утру.

Накануне синоптики прогнозировали непогоду: дождь с грозой и градом, ветер порывами до 20 метров в секунду, и не исключали подъема воды в реках с превышением «неблагоприятных отметок». Спасатели объявили штормовое предупреждение на территории Краснодарского края на 28 и 29 мая. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям Кубани порекомендовали по возможности оставаться дома и запретили совершать стоянки у русел рек, оставаться на ночлег и парковать транспортные средства на склонах. Во время сильного ветра нельзя находиться вблизи рекламных щитов, деревьев, ЛЭП и шатких конструкций.

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