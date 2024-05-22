В ближайшие выходные на юге России стартует купальный сезон. Спустя две недели пляжи откроют и в центральных регионах, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воды на российских курортах, заявил он ТАСС, пока не подходит для плавания. По прогнозу Тишковца, первыми могут открыться пляжи на Кавказе.

«Только на Черноморском побережье Кавказа уже в ближайшие выходные мы выйдем на уровень кондиции. Уже сейчас температура моря +18 градусов. Купальный сезон, в принципе, можно открывать на юге нашей страны», — сказал он.

Тишковец заявил, что температура воды в водоемах Центральной России достигла +13 градусов. По его оценкам, примерно через две недели, на стыке первой и второй декад июня, жители столичного региона смогут открыть купальный сезон.

В 2023 году пляжи Крыма и Краснодарского края открылись в июне. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что для плавания вода должна прогреться до +22 градусов.