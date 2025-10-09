Ливни и мокрый снег. На Москву обрушится циклон «Барбара»

На Москву надвигается циклон «Барбара», который принесет с собой в регион осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом 360.ru сообщил синоптик Александр Ильин.

По словам метеоролога, циклон южный, а значит, подразумевает достаточное количество запасов влаги. Однако готовиться к худшему москвичам не стоит.

«По пути в Московскую область с черноморского побережья „Барбара“ растеряет почти всю свою влагу, и нам достанется совсем немного воды. За двое суток может выпасть от семи до 15 миллиметров», — пояснил собеседник 360.ru.

На следующий неделе, в период с 14 по 16 октября, синоптик не исключил выпадение мокрого снега, который будет подмешиваться к дождю.

«Однако в основном он будет идти в ночные часы, когда температура понизится, и практически сразу будет таять», — сказал Ильин.

Ранее стало известно, что в Румынии «Барбара» вызвала экстремальные дожди, а в Болгарию и Сербию принесла снегопады.