Ливни, град и штормовой ветер накроют восемь регионов России
Ливни, град и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду накроют 15 июля восемь регионов России. Об этом предупредила пресс-служба МЧС.
Непогода затронет Приморский и Хабаровский края, Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край. Ожидаются сильные дожди, грозы и град.
В МЧС не исключили чрезвычайных ситуаций: возможны обрывы линий связи и электропередачи, нарушения работы систем жизнеобеспечения, затруднения движения транспорта.
«Сохраняется вероятность активизации обвально-осыпных процессов, схода селей, оползней, просадки грунта в горных и предгорных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», — сообщили в ведомстве.
Ранее на юге Башкирии мощный смерч перевернул грузовик, снес крыши частных домов и оставил несколько районов без света и газа.