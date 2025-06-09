Лишняя нагрузка. Автоэксперт оценил идею введения «карты спасения»

Введение обязательных «карт спасения» для автомобилей в России станет дополнительной нагрузкой для производителей. Об этом 360.ru заявил главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, «карта спасения» нужна для спасательных служб, когда они приезжают на сложные выезды. В МЧС говорят, что не всегда понимают, что нужно делать с конкретными автомобилями в случае ЧП, например, у электромобиля — какая батарея, как именно ее тушить.

«Идея заключается в следующем — у МЧС в базе данных все это есть, они в режиме онлайн могут посмотреть всю информацию. Большого прока от этого нет, бензиновые машины все сделаны одинаково, а вот с гибридами и электромобилями — да», — сказал автоэксперт.

Кадаков отметил, что если идея превратится в пустое бумагомарание, то не стоит этим заниматься.

«Думаю, автомобильные компании будут сопротивляться, потому что для них это лишняя нагрузка», — заключил он.

Ранее автомобили без «карты спасения»захотели запретить в России.