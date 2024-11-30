«Лишних гробов не будет». Герман Стерлигов рассказал, как готовится к смерти

Герман Стерлигов: хоронить людей на третий день — это лжесвященство

Православный предприниматель Герман Стерлигов заявил, что у него давно подготовлен гроб для его похорон. О своем отношении к смерти он рассказал в интервью ведущей 360.ru, политологу Аксинье Гурьяновой.

Подготовленных гробов у Германа Стерлигова сразу два. Один, как он пояснил, ему «подарили братья во Христе» на день рождения. Второй же «смастерил Михей».

По его словам, «лишних гробов не будет», так как все люди в конечном счете умрут. Стерлигов также отметил, что раньше всегда хоронили в день смерти, гроб у старшего поколения был всегда готов. С развитием мегаполисов ситуация изменилась.

«И поэтому придумали сказку, миф такой мерзкий, что хоронить надо на третий день. Лжесвященсвто придумало для обслуживания жителей мегаполиса», — добавил собеседник Гурьяновой.

По его словам, история о том, что «душа ходит три дня по Земле, а потом возносится», тоже вымышлена. Герман Стерлигов считает, что душа «возносится сразу в момент смерти».

Ранее стало известно, что православный лишил наследства жену и двух сыновей. Он обвинил их в ереси.