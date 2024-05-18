Лишившаяся рук Маргарита Грачева родила четвертого ребенка | 360°

Общество 18 мая 2024, 16:06 Лишившаяся рук Маргарита Грачева родила четвертого ребенка Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева стала матерью в четвертый раз Freepik

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Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил топором кисти рук, родила четвертого ребенка. О прибавление в семье она сообщила в своем Instagram*.

«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше», — написала она.

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Грачева показала поклонникам фотографию из роддома. На кадрах она улыбается в объятиях супруга.

Подписчики поздравили в комментариях семью с новорожденным, а также атаковали вопросами о поле ребенка. Однако Грачева пока предпочитает держать в секрете и имя, и пол младенца.

В 2017 году первый супруг Маргариты Грачевой отвез ее в лес и отрубил ей в порыве ревности руки.

Сегодня также стала в четвертый раз матерью экс-участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная как Катя Жужа. Она пока скрывает имя и пол ребенка.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.