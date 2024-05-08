Москвичей предупредили о заморозках ночью и утром 9 мая | 360°

Москва 08 мая 2024, 15:43 Москвичей предупредили о заморозках ночью и утром 9 мая МЧС: ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки до -6 градусов

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В Москве ночью и утром 9 мая ожидаются заморозки до -6 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«В ночные и утренние часы 9 мая местами в Москве ожидаются заморозки от -6 до -1», — уточнили в ведомстве.

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Жителей и гостей столицы призвали соблюдать правила дорожного движения, проявлять внимательность и осторожность. В МЧС напомнили, что при необходимости стоит звонить по телефонам 101 или 112, а также единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: (495) 637-22-22.

В Москве и области вовсю идет снегопад. Некоторые местные жители успели слепить майских снеговиков. Очевидцы 360.ru прислали кадры из Зеленограда. Судя по видео, осадки сопровождаются порывами ветра.