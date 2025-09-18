ГУРБ Подмосковья предостерегло от новой схемы мошенничества с доставкой

Мошенники изобрели новый способ кражи личных данных. Главное управление региональной безопасности Подмосковья сообщило, что жителям звонит неизвестный, который представляется курьером.

Собеседнику якобы нужно уточнить адрес клиента для вручения посылки, хотя человек ничего не заказывал. Далее потенциальной жертве приходит сообщение с кодом подтверждения доставки. Если озвучить его незнакомцу, доступ к учетной записи на портале «Госуслуги» окажется в руках аферистов.

Злоумышленники тщательно оттачивают методы психологического воздействия, используя доверие людей к известным брендам и популярным курьерским службам, создавая напряжение и дезориентируя собеседника, а также включая в разговор реальные персональные сведения.

Чтобы не попасть в ловушку, следует помнить важные правила: нельзя называть данные банковской карты и коды из сообщений.

При настоящей доставке курьеры не требуют озвучить пароль или другую личную информацию.

Если человек оказался жертвой обмана, он должен немедленно звонить по номерам 102 или 112.