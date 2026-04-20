Лимит выплат по ОСАГО могут поднять в четыре раза

Депутат Аксаков: Госдума может в мае принять проект об увеличении выплат по ОСАГ

В мае Госдума может принять законопроект об увеличении лимита выплат по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если получим документ на этой неделе, на следующей неделе рассмотрим на комитете и вынесем его. Через неделю на первое чтение, думаю, в мае уже примут во втором и третьем чтении», — рассказал депутат.

Председатель Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уточнил ТАСС, что цена ОСАГО в случае увеличения лимита выплат возрастет примерно на 700 рублей в год.

«Конечно, в первую очередь это повышение для „аварийных“ водителей — кто нарушает правила дорожного движения. Для будет 2-3%, не больше», — объяснил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете более одного штрафа на водителя в сутки за езду без ОСАГО.