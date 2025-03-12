Ликсутов: выпуск химической продукции в Москве в январе вырос более чем на 34%

Объем производства косметики, моющих средств, парфюмерии, лакокрасочных покрытий и других химизделий в столице вырос в январе более чем на треть по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На сегодняшний день в химической промышленности Москвы задействовано около 260 предприятий, на которых работают свыше 25 тысяч сотрудников.
«Компании создают инновационные решения и наращивают выпуск конкурентоспособных изделий, укрепляя технологический суверенитет страны. Так, в январе 2025 года выпуск химической продукции вырос на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Максим Ликсутов.
Интересно
В январе в Москве выпустили почти 3,8 тысячи тонн материалов для нанесения покрытий, более 7,2 тысячи тонн моющих средств, свыше тысячи тонн жидкого мыла, около 17,6 миллиона средств для волос, порядка 3,3 миллиона средств для макияжа губ и глаз, около 8,6 миллиона средств для ухода за кожей и более 3,3 миллиона — для ухода за кожей тела.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание на меры поддержки, которыми пользуются компании.
С их помощью они могут покупать новое оборудование, расширять экспортную деятельность, повышать качество продукции, которая пользуется спросом не только в столице, но и в других регионах страны, а также за границей.
«Это подтверждает растущий объем отгрузки, который в январе 2025 года превысил 20,3 миллиарда рублей — в полтора раза больше год к году», — заключил Гарбузов.
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