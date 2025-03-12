Ликсутов: выпуск химической продукции в Москве в январе вырос более чем на 34%

Объем производства косметики, моющих средств, парфюмерии, лакокрасочных покрытий и других химизделий в столице вырос в январе более чем на треть по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в химической промышленности Москвы задействовано около 260 предприятий, на которых работают свыше 25 тысяч сотрудников.

«Компании создают инновационные решения и наращивают выпуск конкурентоспособных изделий, укрепляя технологический суверенитет страны. Так, в январе 2025 года выпуск химической продукции вырос на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Максим Ликсутов.

С их помощью они могут покупать новое оборудование, расширять экспортную деятельность, повышать качество продукции, которая пользуется спросом не только в столице, но и в других регионах страны, а также за границей.

«Это подтверждает растущий объем отгрузки, который в январе 2025 года превысил 20,3 миллиарда рублей — в полтора раза больше год к году», — заключил Гарбузов.