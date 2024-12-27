Ликсутов: выпуск елочных игрушек вырос в Москве к Новому году

В преддверии новогодних праздников производители в Москве нарастили производство елочных игрушек. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«К Новому году столичные фабрики изготовили свыше 31 тысячи фарфоровых и ватных елочных украшений», — уточнил он.

Их ассортимент очень широк. При изготовлении игрушек используют как современные технологии, так и многолетние традиции. Выпускаются и стеклянные украшения, и ватные, выполненные в авторских техниках.

«Особое внимание при создании изделий компании уделяют национальной идентичности и выпускают игрушки по мотивам русских сказок, мультфильмов, народных символов, а также бытовых сюжетов», — добавил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На одной из мануфактур выпускают ватные игрушки по артельным технологиям 1920-1940-х годов. В их ассортименте больше десятка новогодних и рождественских коллекций.

А другое предприятие создает более 100 тысяч фарфоровых изделий ручной работы в год. В ассортименте есть персонажи всеми любимых мультфильмов и сказок.