Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новогодний каток

Бесплатный каток для работников ОЭЗ «Технополис Москва» и простых горожан открылся на территории промышленной площадки «Печатники». Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать новогоднее настроение и организовывать больше праздничных мероприятий для горожан», — добавил он.

Площадь катка составила более 800 квадратных метров, он вмещает одновременно до 140 человек. Работать он будет ежедневно с 11:00 до 23:00.