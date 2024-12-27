Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новогодний каток

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Бесплатный каток для работников ОЭЗ «Технополис Москва» и простых горожан открылся на территории промышленной площадки «Печатники». Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать новогоднее настроение и организовывать больше праздничных мероприятий для горожан», — добавил он.

Площадь катка составила более 800 квадратных метров, он вмещает одновременно до 140 человек. Работать он будет ежедневно с 11:00 до 23:00.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Каток станет одной из главных точек притяжения, которая объединит промышленников и жителей столицы», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

У льда оборудовали пункты проката и заточки коньков, камеры хранения и фудтраки, где можно подкрепиться и выпить горячего чаю после катания.

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