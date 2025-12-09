Life.ru: в Юрьев день принято возвращать долги и есть сладости

Сегодня, 9 декабря, отмечается Юрьев день — значимый зимний праздник в народном календаре. Дата связана со множеством традиций, примет и строгих правил. Об этом сообщил Life.ru .

В Юрьев день существовал ряд традиций и запретов. Считалось обязательным вернуть все долги, сходить на рыбалку, есть сладкие продукты и заказать молебен перед дорогой. Запрещалось брать деньги взаймы, ходить на охоту, грубо обращаться со скотом и путешествовать без молебна.

Также в праздник предсказывали погоду, наблюдая за природой. Большое количества снега 9 декабря означало, что к маю земля покроется зеленой травой, а мороз предвещал холодную зиму.