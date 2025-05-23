Life раскрыл подробности о закрытых экскурсиях на монумент «Родина-мать зовет!»

Монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, где накануне погиб посетитель, изнутри выглядит как заброшенный строительный объект: голые бетонные стены, отсутствие какой-либо отделки и вентиляции. Об этом сайту Life рассказала бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган», которая пожелала остаться анонимной.

«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрешь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», — поделилась собеседница.

Она отметила, что экскурсии официально запрещены, но проводятся тайком для избранных лиц. Экс-сотрудница заповедника назвала условия пребывания там экстремальными и подчеркнула высокий риск несчастных случаев.