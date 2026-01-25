Лидерами по количеству трудовых мигрантов оказались Москва и Петербург

Москва в 2025 году стала самым популярным российским городом среди мигрантов. По патенту в столице работали около 631 тысячи мигрантов, сообщил ТАСС .

В 2025 году число работающих в России иностранцев увеличилось на 185 тысяч человек. Общее число приехавших в страну по патенту мигрантов составило за прошедший год порядка 2,3 миллиона.

В Подмосковье число работавших по патенту иностранных граждан достигло отметки в более чем 427 тысяч человек. В список самых популярных регионов вошел и Санкт-Петербург. В город приехали более 260 тысяч мигрантов.

В пятерке лидеров также оказались Тюменская и Свердловская области.

Ранее депутаты Госдумы призвали ужесточить правила трудоустройства мигрантов на предприятия, владельцами которых являются иностранцы. Авторы инициативы объяснили, что проект поможет бороться со случаями массового привлечения нелегалов на работу.

В документе предлагается разрешать иностранцам становиться работодателями, только если ИП действует не менее трех лет. Также у предпринимателя не должно быть законодательных нарушений.