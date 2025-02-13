Лидера группы «Аркадий Коц» потребовали наказать за реабилитацию нацизма

Лидер группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев* осквернил символ Великой Отечественной войны, издевательски исказив ее текст. Об этом 360.ru сообщил председатель общественного движения «Зов Народа» Сергей Зайцев.

По словам Зайцева, творческая деятельность артиста представляет угрозу национальной безопасности России, оскверняет символы воинской славы страны и несет в себе реабилитацию нацизма.

«Кирилл Медведев* публично осквернил символ Великой Отечественной войны — песню „Священная война“, исказив ее текст и придав ей циничный, издевательский смысл», — заявил глава «Зова Народа».

Также Зайцев добавил, что артист участвовал в сборе средств для террористов и диверсантов, которые оказывали поддержку ВСУ.

Председатель «Зова Народа» обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность Медведева* и привлечь его к ответственности, а также запретить ему проводить публичные мероприятия в стране.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили стену Воинского мемориального кладбища в Ярославской области. Правоохранители ищут преступников.

*признан иноагентом в России.