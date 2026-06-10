Опрос Alter: больше 40% россиян назвали непредсказуемость главной причиной стресса на работе

По данным опроса, проведенного сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформой Alter, 41% опрошенных сотрудников российских компаний назвали главной причиной стресса на рабочем месте общее ощущение нестабильности и непредсказуемости. Об этом сообщили «Известия» .

В пятерку самых частых источников нервного напряжения также вошли отношения с руководством (40%), атмосфера в коллективе (35%), объем задач (27%) и сжатые сроки их выполнения (18%), привела результаты опроса «Газета.Ru».

По данным аналитиков, хронический стресс постепенно начинает восприниматься как «норма» современной работы. При этом доля сотрудников, считающих, что постоянный стресс может привести к увольнению, снизилась до минимального значения за пять лет — с 92 до 79%. Это может свидетельствовать о частичном привыкании работников к высокому уровню напряжения или об опасении потери работы в нестабильные экономические периоды.

Среди способов борьбы со стрессом лидирует сон, хотя его популярность упала до пятилетнего минимума — с 62% в 2021 году до 49% в текущем. На втором месте — разговоры с близкими (снизились с 48 до 36%). Далее следуют спорт (26%), еда (22%) и курение (рост с 14 до 19%).

Исследователи выявили гендерные различия: женщины чаще делятся переживаниями с родными, медитируют и обращаются к психотерапии, мужчины — занимаются спортом и употребляют алкоголь. Молодежь 18–24 лет спит больше других, реже пьет, но активно «заедает» стресс и курит. Алкоголь наиболее популярен в группе 35–44 лет. В опросе принимали участие 1,5 тысячи россиян.