Личное дело или обязон? В Госдуме прокомментировали сбор денег на подарки коллегам

Сбор денег на подарок коллеге — это добровольное дело. Сотрудники могут в нем не участвовать. Об этом 360.ru рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«И в школе, и в садике, и в общественных организациях, и в коллективах на работе складываются определенные порядки, которые никак не регулируются трудовым законодательством, но становятся многолетними традициями. Но принимать участие в реализации или в организации соответствующих мероприятий — добровольное дело», — отметил депутат.

Например, в коллективе принято поздравлять друг друга с праздниками. Для этого покупают общий подарок, например цветы, и накрывают стол. Это исключительно внутреннее дело команды. Кто-то может отказаться участвовать, и это его выбор.

«Это не предусмотрено трудовым соглашением, нет никакой обязанности сдавать деньги. Санкций со стороны работодателей не может быть, если кто-то отказался в решении этой общественной коллективной. Это личное дело каждого», — подчеркнул он.

Если в коллективе царит дружелюбная атмосфера и принято поздравлять друг друга, например, дарить подарки на день рождения, то каждый член команды получает презент на свой праздник, добавил парламентарий. Все логично.

Сбор денег на подарки коллегам сохранился еще с советских времен, рассказывал социолог Феликс Шарков. Но раньше требование скидываться было настойчивым. Такая традиция вызывала у людей противоречивые чувства и ущемляла некоторых работников.