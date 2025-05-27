Льготы и престиж. В ГД объяснили, на что повлияет новое правило для аптек

С 1 июня аптеки в России перейдут из сферы торговли в систему здравоохранения, что позволит фармацевтам получать соответствующие льготы и преференции. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала член комитета ГД по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — сказала она.

Изменение отражено на уровне классификаторов: вместо кода ОКВЭД 47.73 (розничная торговля лекарствами) аптекам будет присвоен код 86.90.9 (деятельность в области здравоохранения). По словам Дрожжиной, это большой шаг, который откроет для сотрудников аптек новые возможности.

«Во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — сказала парламентарий.

Собеседница агентства подчеркнула, что изменения не повлекут роста цен — стоимость жизненно важных лекарств, как и прежде, будет регулироваться государством. Она назвала решение справедливым, потому что фармацевты несут высокую профессиональную ответственность и вынуждены работать в непростых условиях.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что катастрофического дефицита антибиотиков в России нет. По его словам, перебои с поставками происходят из-за трудностей с логистикой.